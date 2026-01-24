Femminicidio Federica Torzullo per Bruzzone è un' esecuzione | la frase sulle fantasie di Carlomagno

Il femminicidio di Federica Torzullo ha suscitato molte riflessioni nel dibattito pubblico. La criminologa Roberta Bruzzone ha definito l’omicidio come un’“esecuzione”, evidenziando la gravità del gesto e le dinamiche che lo hanno caratterizzato. La discussione si concentra sulle motivazioni e sui profili psicologici dell’autore, Claudio Carlomagno, offrendo uno spunto di approfondimento sulle tematiche di violenza di genere e sicurezza.

Proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica del femminicidio che ha visto vittima ad Anguillara Federica Torzullo. Ad uccidere la 41enne con 23 coltellate è stato il marito Claudio Carlomagno che, dopo il ritrovamento del cadavere della donna in un terreno nei pressi della sua azienda, ha confessato l’omicidio. Tuttavia, la sua versione, secondo gli inquirenti, presenta diverse incongruenze e zone d’ombra. Anche per la criminologa Roberta Bruzzone tanti punti della vicenda non tornano. Roberta Bruzzone sulla morte di Federica Torzullo: "Mi sembra un'esecuzione" Bruzzone su Claudio Carlomagno: "Rabbia esplosa perché c'era un progetto" Cosa ha rivelato l'autopsia sul corpo della vittima Roberta Bruzzone sulla morte di Federica Torzullo: “Mi sembra un’esecuzione” “Mi pare difficile conciliare quello che è accaduto con un dolo di impeto, questo tipo di personalità pianifica, progetta, gusta proprio nella fantasia quello che sta per accadere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica TorzulloClaudio Agostino Carlomagno ha ammesso di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Femminicidio Federica Torzullo, chi è Claudio Carlomagno. La madre in politica, rassegna dimissioniClaudio Carlomagno è il nome associato al femminicidio di Federica Torzullo, un caso che ha suscitato attenzione pubblica.

