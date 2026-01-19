Femminicidio Federica Torzullo chi è Claudio Carlomagno La madre in politica rassegna dimissioni

Claudio Carlomagno è il nome associato al femminicidio di Federica Torzullo, un caso che ha suscitato attenzione pubblica. Nel frattempo, Maria Messenio, assessora alla Sicurezza e Legalità, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili. La vicenda evidenzia le sfide e le responsabilità delle figure pubbliche nel fronteggiare questioni di violenza e sicurezza.

Nella mattinata di oggi, Maria Messenio ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di assessora alla Sicurezza e Legalità. La notizia, trapelata con forza dai palazzi comunali, è stata confermata poco dopo dal sindaco Angelo Pizzigallo, che ha dovuto comunicare formalmente la decisione ai capigruppo della maggioranza e dell'opposizione. Il legame di sangue dietro il passo indietro. Dietro questa sofferta scelta istituzionale si nasconde una tragedia familiare insanabile. Maria Messenio è infatti la madre di Claudio Agostino Carlomagno, l'uomo di quarantuno anni attualmente indagato per omicidio aggravato.

