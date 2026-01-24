Il 24 gennaio 2026, a Anguillara, sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio di Federica Terzullo. Le vittime sono state rinvenute nella loro abitazione in via Tevere. L’intera vicenda si inserisce in un contesto di grave violenza di genere, con le autorità che continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, hanno trovato i 65enni Pasquale Carlomagno e la moglie Maria Messineo impiccati nella loro villetta. Pochi giorni fa la madre, ex agente di polizia, si era dimessa dal ruolo di assessora alla sicurezza del comune di Anguillara Sabazia. Mentre il padre, che lavorava con il figlio Claudio, ora in carcere a Civitavecchia, era stato sentito anche successivamente al delitto. Secondo quanto si apprende non è stato trovato in casa alcun biglietto. Il legale di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli ha commentato: “Erano veramente brave persone”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Femminicidio Federica Terzullo: trovati morti in casa i genitori del marito

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio CarlomagnoSono stati rinvenuti i corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara (Roma).

Femminicidio Federica Torzullo, trovati impiccati in casa i genitori del marito Claudio CarlomagnoA Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si è verificata una grave tragedia legata al femminicidio di Federica Torzullo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: VIDEO | Il femminicidio di Federica Torzullo, si ispeziona il canale per trovare l'arma del delitto; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese; Federica Torzullo uccisa in casa, nascosta in auto e seppellita: l’arma del delitto non si trova.

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito e reo confessoSi stringe ulteriormente il cerchio del dolore attorno alla vicenda di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia lo scorso 9 gennaio. Nella tarda serata d ... msn.com

Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti i genitori di Claudio Carlomagno. Nella casa di Anguillara sono arrivati i carabinieri: ipotesi suicidio ... fanpage.it

Sdegno e irritazione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno - facebook.com facebook

Momenti di sbalordimento e tensione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno. Il conduttore Milo Infante chiede a uno degli ospiti del talk "Ore 14" se ha un coltello bilama in casa e per x.com