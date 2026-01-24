Femminicidio di Federica Torzullo | trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno reo confesso del delitto

Sono stati rinvenuti senza vita i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per l’omicidio di Federica Torzullo avvenuto ad Anguillara Sabazia. La scoperta si aggiunge a un tragico contesto di cronaca nera, segnando un’ulteriore svolta nelle indagini sul delitto. Le autorità continuano a lavorare per fare chiarezza sui motivi e sui dettagli di questa vicenda.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per l’omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio. I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo in carcere da domenica scorsa e reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, verranno riascoltati dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia per chiarire alcuni aspetti legati all’atroce vicenda. Il figlio è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo: Uccisa in 45 minuti, non volevo perdere mio figlio. Ho buttato il coltello e distrutto il suo telefono. Il procuratore: Nessun pentimento, non convince

Sdegno e irritazione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno - facebook.com facebook

Durante la discussione sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito, un commento dell’ospite in studio ha scatenato un acceso botta e risposta che ha gelato l’atmosfera. #Ore14 x.com