Femminicidio di Federica Torzullo morti i genitori di Claudio Carlomagno | si sono tolti la vita in casa ad Anguillara

Nella località di Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati trovati deceduti nella loro abitazione. La tragedia avviene in un contesto già segnato dal femminicidio di Federica Torzullo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questi eventi e approfondire eventuali collegamenti tra i fatti.

I corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e di sua moglie Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati rinvenuti nella loro abitazione in via Tevere ad Anguillara Sabazia. I due erano i genitori di Claudio Carlomagno, l’imprenditore accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere di 41 anni, uccisa con 23 coltellate nella villa di famiglia. I cadaveri sono stati scoperti dai carabinieri, che indagano sull'accaduto. Gli investigatori ipotizzano un possibile suicidio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Argomenti discussi: VIDEO | Il femminicidio di Federica Torzullo, si ispeziona il canale per trovare l'arma del delitto; Il marito di Federica Torzullo confessa il femminicidio; Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo: Uccisa in 45 minuti, non volevo perdere mio figlio. Ho buttato il coltello e distrutto il suo telefono. Il procuratore: Nessun pentimento, non convince; Claudio Carlomagno confessa il femminicidio di Federica Torzullo. I pm: Zone d’ombra nella sua….

