federica torzullo i genitori del marito carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di anguillara

Federica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio. Recentemente, i genitori del marito si sono suicidati nella loro abitazione di Anguillara. L’evento aggiunge un ulteriore elemento alla complessa vicenda che coinvolge la famiglia e il caso giudiziario in corso.

I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono entrambi tolti la vita nella loro villetta di Anguillara, in via Tevere. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati impiccati dai carabinieri che hanno fatto irruzione dentro la casa. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto estremo e se sia o meno legato alla tragedia che ha colpito la famiglia dopo l'omicidio della nuora. Il figlio Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto, si trova nel carcere di Civitavecchia da domenica scorsa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

