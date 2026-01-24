A Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti, impiccati nella loro abitazione. La tragica scoperta segue il femminicidio di Federica Torzullo e include una lettera indirizzata all’altro figlio. I corpi di entrambe le persone, entrambe di 65 anni, sono stati rinvenuti in via Tevere. La vicenda si inserisce nel contesto di un grave episodio di violenza familiare.

I corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e di sua moglie Maria Messenio, entrambi di 65 anni, sono stati trovati nella loro abitazione in via Tevere ad Anguillara Sabazia. I due erano i genitori di Claudio Carlomagno, l’imprenditore accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, ingegnere di 41 anni, uccisa con 23 coltellate nella villa di famiglia. Trovati impiccati in casa I due sono stati trovati impiccati in casa. È stata la zia di Claudio Carlomagno a dare l'allarme non riuscendo a mettersi in contatto con i due coniugi. La donna si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto hanno trovato i due impiccati e che ora indagano sull'accaduto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Femminicidio di Federica Torzullo, trovati impiccati i genitori di Claudio Carlomagno: si sono tolti la vita. Trovata una lettera per l'altro figlio

