Fascino Peugeot 408 Linea retrò qualità e interni Premium

La Peugeot 408 si distingue per il suo design retrò e gli interni di livello premium. La carrozzeria fastback combina stile e funzionalità, offrendo un'efficienza aerodinamica e un comfort elevato. Ideale per l’uso quotidiano, questa vettura rappresenta un’evoluzione nel segmento C, unendo qualità costruttiva e attenzione ai dettagli in un’interpretazione moderna e sobria.

di Francesco Forni La zampata del Leone colpisce anche il Salone di Bruxelles. Peugeot 408 rilancia il segmento C attraverso una interpretazione in carrozzeria fastback che unisce slancio visivo, efficienza aerodinamica e una impostazione progettuale orientata all'uso quotidiano. La Casa francese ha scelto una strada distinta, puntando su proporzioni tese, superfici scolpite e una presenza su strada immediata, lontana dalle forme tradizionali delle berline compatte. La produzione avviene nello stabilimento di Mulhouse, confermando il ruolo strategico del modello nella gamma europea del Costruttore e nel posizionamento di fascia superiore.

