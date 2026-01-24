Fabiola Balestriere | Mi dissero di cambiare mestiere Violenza in Gomorra Marco D'Amore ebbe paura per me

Fabiola Balestriere racconta la sua esperienza nell’universo di Gomorra, offrendo uno sguardo sulla creazione di Scianel, uno dei personaggi più intensi della serialità italiana. In questa intervista, con toni sobri e rispettosi, condivide le sfide e le emozioni legate al suo ruolo, riflettendo sulle difficoltà e le paure affrontate durante la lavorazione di una serie così complessa e realistica.

