Marco D'Amore sulla proposta di legge contro serie come Gomorra | Ci faremo arrestare in tanti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco D'Amore ha espresso il suo parere sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia che mira a contrastare la rappresentazione di comportamenti mafiosi nelle serie TV come Gomorra. L'attore ha commentato ironicamente sulla possibilità di essere arrestati in molti, evidenziando le implicazioni della proposta nel contesto culturale e mediatico.

Immagine generica

Marco D'Amore ha commentato la proposta di legge di Fratelli d'Italia che intende punire chi esalta comportamenti mafiosi, includendo tra gli esempi anche le serie tv. Fanpage.it

