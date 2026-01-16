Marco D'Amore | Gomorra – Le Origini è la storia di chi lotta per uscire dalla povertà non per il potere

Marco D'Amore, regista di Gomorra - Le Origini, sottolinea come la serie illustri le storie di persone che cercano di uscire dalla povertà, non di conquistare il potere. In un'intervista a Fanpage.it, spiega che il suo obiettivo è mostrare un mondo di individui che lottano per la sopravvivenza e il riscatto sociale, offrendo uno sguardo realistico e sobrio sulla realtà delle periferie.

Marco D'Amore racconta a Fanpage.it la sua scelta di essere il regista di Gomorra - Le origini: "L'aspetto che più di tutti mi ha convinto a girare questa storia è che qui c'è un mondo di esseri umani che cercano il riscatto dall'indigenza, dalla povertà e soprattutto non lotta per il potere ma per la sopravvivenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Gomorra – le origini: la trama, il cast e le puntate del prequel di Marco D’Amore Leggi anche: Con Gomorra – Le Origini Marco D’Amore ci riporta al 1977, quando Napoli sognava senza sapere che avrebbe sanguinato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gomorra - Le Origini, Marco D'Amore presenta il cast di giovani attori. VIDEO; Con Gomorra - Le Origini Marco D'Amore ci riporta al 1977, quando Napoli sognava senza sapere che avrebbe sanguinato; Marco D’Amore: Non assolviamo Gomorra, indaghiamo dove nasce il male - Video; “Gomorra le origini”, l’ascesa dei Savastano vista da Marco D’Amore. Red carpet a Fuorigrotta. Gomorra - Le origini: chi sono tutti gli attori scelti da Marco D'Amore | VIDEO - Questa è la loro grande occasione, ma alle spalle hanno già esperienze importanti come i set di Sorrentino, Un posto al sole a Il ... napolitoday.it

Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul terzo episodio in onda domani - Nel terzo episodio di Gomorra – Le Origini, in onda da venerdì 16 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la formazione criminale e sentimentale di Pietro Savastano entra nel vivo. tg24.sky.it

Antonio Incalza: il debutto con “Gomorra – Le Origini” - Il ruolo di Fucariello e i dettagli della nuova serie Sky diretta da Marco D'Amore. lagazzettadellospettacolo.it

Gomorra – Le Origini | Episodio 1 | Chi ha fatto la rapina?

Sky. . Napoli. Marco D'Amore . La premiere di #GomorraLeOrigini #GomorraLeOrigini ora disponibile in esclusiva su Sky. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.