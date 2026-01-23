giorno della memoria gli eventi a san giovanni

Il Comune di San Giovanni Valdarno ricorda il Giorno della Memoria con una serie di iniziative in collaborazione con scuole e associazioni locali. L’evento, svolto il 23 gennaio 2026, mira a preservare la memoria delle vittime dell’Olocausto e a promuovere valori di rispetto e sensibilità. Il programma comprende incontri, proiezioni e attività educative rivolte alla comunità, per mantenere vivo il ricordo e favorire una riflessione condivisa.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – Anche quest'anno il Comune di San Giovanni Valdarno celebra il Giorno della Memoria, proponendo un programma di iniziative realizzato in collaborazione con i Licei Giovanni da San Giovanni, l’ISIS Valdarno, il Masaccio d’Essai, Diesis Teatrango e In Fabula APS. Un cartellone che mette al centro la cultura come strumento di conoscenza, consapevolezza e responsabilità civile, coinvolgendo studnti, cittadini e famiglie in momenti di riflessione condivisa. “In un contesto internazionale estremamente negativo come quello attuale, segnato da violenza, odio, guerre, settarismo e razzismo – dichiarano il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – come Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno abbiamo deciso anche quest’anno di proporre con convinzione una serie di iniziative per commemorare una tragedia che non deve mai più ripetersi e per sensibilizzare la comunità, in particolare le nuove generazioni, sull’Olocausto e sulla Shoah. 🔗 Leggi su Lanazione.it

