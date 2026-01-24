essere il meno possibile scolastici

Guido Guinizzelli, poeta del XIII secolo, rappresenta un esempio di come alcuni autori siano fondamentali ma spesso poco accessibili nelle scuole superiori. La sua figura evidenzia le difficoltà di rendere comprensibili i classici italiani, spesso trattati in modo troppo scolastico. Questa riflessione mira a sottolineare la necessità di approcci più diretti e pratici nello studio della letteratura, per favorire una reale comprensione e valorizzazione dei grandi autori.

Vi prego di credere che non nutro alcuna ostilità nei confronti di Guido Guinizzelli: l’ho preso a modello della scarsa funzionalità dei programmi di italiano nei trienni delle superiori solo perché costituisce il tipico autore abbastanza importante da non essere tralasciato, ma abbastanza aulico da non risultare agevolmente fruibile. Lungi dall’incitare milioni di studenti alla rivolta contro i precursori del dolce stil novo, il mio scetticismo si appunta sulla necessità pigramente assodata di studiare la letteratura in ordine cronologico. L’idea sottesa è che sia un organismo vivente, il cui primo vagito è stato “Sao ke kelle terre” e l’ultimo grido Jonathan Bazzi: è un tacito principio hegeliano secondo cui Petrarca è contenuto in Dante, Boccaccio in Petrarca, eccetera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

