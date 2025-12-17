Organici ATA | dal prossimo anno 2.174 collaboratori scolastici in meno nelle scuole superiori Ecco come vengono calcolati

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, i parametri per la determinazione della dotazione organica dei collaboratori scolastici nelle scuole superiori cambieranno, portando a una riduzione di 2.174 unità rispetto all’attuale organico. Questo articolo illustra come verranno calcolati i nuovi organici e le implicazioni di questa revisione.

A partire dall’anno scolastico 20262027, entreranno in vigore i nuovi parametri per la determinazione della dotazione organica dei collaboratori scolastici nelle scuole secondarie di secondo grado, come previsto dal decreto ministeriale adottato in attuazione dell’art. 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il taglio complessivo sarà di 2.174 unità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

