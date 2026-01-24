Esonero Baroni | cosa succede dopo Como-Torino

Dopo la partita tra Como e Torino, i granata registrano la quarta sconfitta consecutiva, che li ha fatti scivolare in zona retrocessione. La squadra si trova in una fase difficile, con la crisi che si approfondisce. La situazione richiede analisi e interventi per invertire il trend e migliorare le prestazioni, fondamentali per il proseguimento della stagione.

Quarta sconfitta consecutiva per i granata, ora scivolati in piena zona retrocessioneù Torino in crisi nera, anzi nerissima. Oggi, in casa del Como, Vlasic e compagni sono stati letteralmente distrutti dalla squadra allenata da Cesc Fabregas. Quarta sconfitta consecutiva per i granata, la quinta nelle ultime sei giornate di campionato. E ora traballa in maniera pesante la panchina di Marco Baroni. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ esonero del tecnico torna prepotentemente d’attualità dopo la disfatta del ‘Sinigaglia’, che fa scivolare il Toro a ridosso della zona retrocessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Baroni a rischio esonero? Cairo ha preso una decisione dopo il KO in Atalanta Torino!Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, si ventilano possibili cambiamenti nella guida tecnica del Torino.

