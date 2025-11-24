Esonero Baroni disastro Torino | il ko costa caro la decisione

Pesante sconfitta per il Torino in casa contro il Como con i granata che hanno perso per 1-5 contro la squadra di Cesc Fabregas, vedendo messa a rischio la posizione del proprio allenatore, Marco Baroni. Nonostante i granata arrivassero da un buon momento in campionato, per il tecnico del Torino torna ad esserci il rischio esonero con la dirigenza che dovrà valutare con attenzione la situazione. Torino, esonero possibile per Baroni (Ansa Foto) – tvplay.it Il pesante ko contro la squadra lariana potrebbe costare caro all’ex allenatore della Lazio che veniva da quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Esonero Baroni, disastro Torino: il ko costa caro, la decisione

