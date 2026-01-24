Escono di strada e si schiantano contro l' ingresso di una cava | tre in ospedale per accertamenti

Tre donne sono state trasportate all'ospedale di Cattinara dopo un incidente a Aurisina, dove la loro vettura è uscita di strada e si è schiantata contro l’ingresso di una cava. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Nessuna delle donne ha riportato ferite gravi, ma si è reso necessario un approfondimento medico.

Tre donne sono finite a Cattinara per accertamenti dopo essersi schiantate in auto contro l'ingresso di una cava ad Aurisina. È successo presto questa mattina, 24 gennaio, sulla strada provinciale 1.Il mezzo su cui viaggiavano, con targa straniera, sarebbe uscito autonomamente di strada: al.🔗 Leggi su Triesteprima.it Si schiantano in motorino contro un'auto: muore un ragazzo di 16 anni, l'amico è gravissimo in ospedaleUn tragico incidente stradale avvenuto a Pozzuoli il 15 dicembre ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni e il grave infortunio del suo amico. Sedrina, fuggono con la refurtiva di tre furti in casa e si schiantano contro un’altra auto: un arrestoA Sedrina, i carabinieri hanno arrestato due persone responsabili di tre furti in abitazione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Escono di strada e si schiantano contro l'ingresso di una cava: tre in ospedale per accertamenti; Stop alle stragi sulla strada: non si può più morire investiti; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Barbieri e Mantilli d'oro a Nimes. Furto e fuga, finiscono fuori strada: auto recuperata a CastrocieloMettono a segno un furto, nella fuga escono fuori strada e abbandonano l’auto. A recuperare il mezzo incidentato a Castrocielo sono stati i carabinieri. Il veicolo, risultato provento ... ilmessaggero.it Non si fermano all’alto sull’auto a noleggio: inseguiti in provincia di Como, escono di strada e fuggono nei boschiInseguimento tra Carabinieri e fuggitivi, in provincia di Como. E’ accaduto nella serata del 10 gennaio 2026, intorno alle ore 19, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Com ... comozero.it LA CAGNOLINA E’ RITORNATA A CASA ACERRA Questa cagnolona è in strada ad Acerra munita di pettorina e guinzaglio, la stanno trattenendo ma sarà prelevata se non escono i proprietari. Chi l’ha smarrita Qualcuno la riconosceCondividete pe - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.