Si schiantano in motorino contro un' auto | muore un ragazzo di 16 anni l' amico è gravissimo in ospedale

Un tragico incidente stradale avvenuto a Pozzuoli il 15 dicembre ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni e il grave infortunio del suo amico. I due giovani erano in motorino quando si sono scontrati con un'auto lungo via Fasano. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo aver avuto un incidente stradale la mattina del 15 dicembre. Il giovane era in sella a un motorino in compagnia di un amico quando, per cause ancora da accertare, i due si sono schiantati contro un'auto lungo via Fasano, a Pozzuoli (Napoli). A quanto pare, i.