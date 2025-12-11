Esce per andare a caccia non torna a casa | trovato morto aveva 74 anni

Nella serata di mercoledì 10 dicembre, a Vicchio, in località San Martino a Scopeto, è stato trovato senza vita un uomo di 74 anni. La scomparsa dell'uomo, che era uscito per andare a caccia, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, portando all'intervento delle forze dell'ordine per le indagini.

Vicchio (Firenze), 11 dicembre 2025 – Nella tarda serata di mercoledì 10 dicembre a Vicchio, in località San Martino a Scopeto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 74 anni. L’uomo era uscito la mattina per una battuta di caccia. Non avendo però fatto rientro alla propria abitazione, il fratello convivente, preoccupato dalla prolungata assenza, ha lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sono così scattate le ricerche, ma quando i soccorritori hanno trovato l’uomo non c’era già più niente da fare. Il personale del 118 ha constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio verosimilmente legato all’ipertensione di cui la vittima soffriva. 🔗 Leggi su Lanazione.it