Multe e accertamenti | il Comune di Bologna li invia a breve con un notifica sul cellulare
Bologna, 3 novembre 2025 – Verso la digitalizzazione dei servizi e l'efficienza amministrativa. Questa è l’intenzione del comune di Bologna che, dai prossimi giorni, attiverà gradualmente SEND (Servizio Notifiche Digitali) la piattaforma nazionale gestita da PagoPA e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, accessibile anche tramite Pec o app IO, che sostituirà in alcuni casi l’invio della raccomandata consentendo di ricevere e consultare in modo sicuro, rapido ed economico gli atti amministrativi a valore legale. Bisogna quindi fare molta attenzione: la notifica che che rischia di celarsi tra le mille che arrivano sui nostri cellulari potrebbe essere l’unico mezzo attraverso il quale ci viene consegnata una multa da pagare o un accertamento tributario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
>>>Multe per irregolarità nel taglio boschi: intervento dei Carabinieri Forestali di Pomarance Vai su Facebook
Multe, Comune sconfitto nei ricorsi. Debito fuori bilancio da 12mila euro - Il ’Carlino’ ha raccontato il boom dei ricorsi alle multe per i gli autovelox degli ultimi anni, arrivate nel 2024 a quota 800, quando invece nel 2021 erano fermi a 221. Da ilrestodelcarlino.it
Bologna, guerra agli autovelox di Monzuno. Giudice di pace annulla la multa e smentisce il tribunale: «Non omologato, sanzione cancellata» - Il caso del velox di Monzuno, sollevato ad aprile dai cittadini e dalla lista civica «È ora 40036» del Comune dell’Appennino, già finito in Procura a giugno dopo l’esposto dell’associazione Altvelox, ... Secondo corrieredibologna.corriere.it
Preferenziali e velocità, un mare di multe - Ma lo sapete quante auto (per non parlare degli scooter) ignorano completamente il divieto di utilizzo delle corsie preferenziali, e dei limiti di velocità? Lo riporta msn.com