Multe e accertamenti | il Comune di Bologna li invia a breve con un notifica sul cellulare

Bologna, 3 novembre 2025 – Verso la digitalizzazione dei servizi e l'efficienza amministrativa. Questa è l’intenzione del comune di Bologna che, dai prossimi giorni, attiverà gradualmente SEND (Servizio Notifiche Digitali)  la piattaforma nazionale gestita da PagoPA e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, accessibile anche tramite Pec o app IO, che sostituirà in alcuni casi l’invio della raccomandata consentendo di ricevere e consultare in modo sicuro, rapido ed economico gli atti amministrativi a valore legale. Bisogna quindi fare molta attenzione: la notifica che che rischia di celarsi tra le mille che arrivano sui nostri cellulari potrebbe essere l’unico mezzo attraverso il quale ci viene consegnata una multa da pagare o un accertamento  tributario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

