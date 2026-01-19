Multe stradali come funziona la notifica | dalla posta alle app
Le multe stradali vengono comunemente notificate tramite raccomandata, ma con l’evoluzione digitale ora possono essere inviate anche attraverso strumenti elettronici come la posta elettronica certificata e le applicazioni mobili. Questa modalità più rapida e comoda permette ai cittadini di ricevere e gestire le notifiche in modo efficace, garantendo un aggiornamento tempestivo sulle eventuali infrazioni commesse. Di seguito, una panoramica su come funziona la notifica delle multe oggi.
Il nuovo decreto Milleproroghe, in arrivo al Consiglio dei ministri, comprende 16 articoli che riguardano diversi settori, tra cui lavoro, sanità, fiscalità, trasporti, cultura e gestione delle emergenze. Tra le misure previste, spiccano bonus per l'assunzione degli under 35 e disposizioni relative alle multe stradali.
