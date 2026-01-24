Era da solo a Natale Dopo gli accertamenti la questione si è chiusa

A Natale, Zouhair Atif si è trovato da solo in casa, mentre i genitori erano in Marocco. Dopo approfonditi accertamenti, la vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze. La segnalazione, proveniente da un vicino, aveva attirato l’attenzione sulla situazione del giovane, ancora minorenne, che trascorreva le festività in solitudine. Ora, la questione è stata chiarita e chiusa, garantendo la sicurezza e il benessere del ragazzo.

Sarebbe iniziato tutto da una segnalazione "partita forse da un vicino di casa degli Atif" dove si faceva notare "che il giovane Zouhair", al tempo ancora minorenne, "era rimasto a casa da solo perché i genitori si trovavano in Marocco". La segnalazione giunta alla Questura viene subito verificata dalla polizia locale di Arcola. E’ il giorno della vigilia di Natale del 2024, quando gli agenti bussano alla porta degli Atif a Baccano per verificare la situazione. "Il ragazzo si trovava da solo a casa, ma è stato subito preso in carico da una vicina di casa e amica della madre che lo ha ospitato nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

