Michele Maddaloni, ex ballerino della seconda edizione di “Amici di Maria De Filippi”, rivela il suo vissuto nel mondo dello spettacolo, svelando come, dopo il talent, guadagnasse fino a 2500 euro a serata e come si fosse trovato a dover affrontare sfruttamenti da parte degli agenti, percepiti come esclusivamente interessati ai propri guadagni.

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo ‘Amici’ guadagnavo fino a 2500 euro a serata. Gli agenti mi sfruttavano, per loro era solo una questione di soldi”: lo sfogo di Michele Maddaloni

Michele Maddaloni era uno dei ballerini più popolari e famosi della seconda edizione di “Amici di Maria De Filippi”, vinta da Giulia Ottonello. La sua vita oggi è cambiata, il ballo è un lontano ricordo, ma i ricordi di quella esperienza vissuta a cavallo tra il 2002 e il 2003 sono rimasti vividi. “Io e Marcello Sacchetta decidemmo di partecipare ai provini perché non avevamo niente da perdere. – ha raccontato Maddaloni a Fanpage – Frequentavamo la scuola del Teatro dell’Opera ed eravamo coinquilini. Quell’anno ad Amici avevano inserito anche il classico. Io non ero molto convinto, la televisione per un ballerino classico non era vista bene. Ilfattoquotidiano.it

