En-Nesyri alla Juve Lopetegui lo racconta | Ottimo acquisto Spalletti saprà quali tasti toccare per farlo crescere ulteriormente

Julen Lopetegui ha commentato l’arrivo di En-Nesyri alla Juventus, definendolo un acquisto di valore. L’ex allenatore del Siviglia ha sottolineato come l’attaccante marocchino possa svilupparsi ulteriormente sotto la guida di Spalletti, che saprà valorizzarne le qualità. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Lopetegui ha espresso fiducia nelle potenzialità di En-Nesyri, evidenziando le sue caratteristiche e il possibile impatto nel nuovo contesto.

Lopetegui presenta En-Nesyri: «Ottimo acquisto: Spalletti saprà che tasti toccare». Svelata l’importanza del suo ruolo nella conquista dell’Europa League col SivigliaJulen Lopetegui ha sottolineato l’importanza di Youssef En-Nesyri, evidenziando le sue qualità nel gioco aereo e il contributo alla vittoria in Europa League con il Siviglia.

Lopetegui: "Juve, En-Nesyri un colpo bestiale. È tecnico, aggressivo e che tempismo di testa"Julen Lopetegui, ex ct della Spagna, commenta l’arrivo di Youssef En-Nesyri alla Juventus, definendolo un acquisto di grande valore.

