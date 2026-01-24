Lopetegui | Juve En-Nesyri un colpo bestiale È tecnico aggressivo e che tempismo di testa

Julen Lopetegui, ex ct della Spagna, commenta l’arrivo di Youssef En-Nesyri alla Juventus, definendolo un acquisto di grande valore. L’allenatore, che ha allenato il marocchino ai tempi del Siviglia, evidenzia le sue qualità tecniche, l’aggressività e il senso del tempismo aereo. Lopetegui sottolinea inoltre il carattere forte del giocatore e la capacità di affrontare le pressioni, ritenendo che possa rappresentare un valido investimento per il club.

Julen Lopetegui è stato fondamentale nella crescita di Youssef En-Nesyri. Quello che oggi è l’allenatore del Qatar - che se andremo al Mondiale troveremo nel girone - lo prese a Siviglia dal Leganes nel gennaio del 2020 facendogli fare un decisivo salto di qualità. Da Doha ha un gran piacere di presentarci il prossimo attaccante della Juventus, al quale è molto affezionato. E quindi Julen, buon acquisto? "Per me, ottimo. Il margine di crescita e le caratteristiche tecniche e umane faciliteranno il suo adattamento al calcio italiano. E poi ha qualità". Una prima fotografia. "Noi lo prendemmo al Siviglia dal Leganes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

