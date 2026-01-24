Lopetegui presenta En-Nesyri | Ottimo acquisto | Spalletti saprà che tasti toccare Svelata l’importanza del suo ruolo nella conquista dell’Europa League col Siviglia

Julen Lopetegui ha sottolineato l’importanza di Youssef En-Nesyri, evidenziando le sue qualità nel gioco aereo e il contributo alla vittoria in Europa League con il Siviglia. L’allenatore si dice fiducioso sulla capacità di Spalletti di valorizzare al meglio il giocatore, ritenendolo un acquisto strategico per la squadra. La collaborazione tra i due allenatori sarà determinante nel percorso di crescita e successo del club.

Lopetegui esalta l'acquisto di En-Nesyri esaltando la forza aerea del marocchino ed è fiducioso sulla gestione di mister Spalletti. L'investitura ufficiale per il nuovo attacco della Juventus arriva direttamente dal Qatar, firmata da colui che ha saputo trasformare un talento grezzo in una macchina da gol europea. Julen Lopetegui, l'allenatore che prelevò Youssef En-Nesyri dal Leganes lanciandolo ai massimi livelli nel Siviglia, non nutre alcun dubbio: il matrimonio con la Vecchia Signora è destinato al successo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico basco analizza l'acquisto di gennaio partendo dalle caratteristiche che lo resero imprescindibile in Andalusia, dove il marocchino fu capace di togliere il posto a Luuk de Jong diventando decisivo per la conquista dell'Europa League.

