Emicrania pediatrica svolta storica guidata dall’IRCCS San Raffaele di Roma | un anticorpo monoclonale dimezza gli attacchi

L’IRCCS San Raffaele di Roma ha compiuto un passo importante nella gestione dell’emicrania pediatrica, introducendo un nuovo trattamento basato su un anticorpo monoclonale. Questa innovazione ha dimostrato di ridurre significativamente la frequenza degli attacchi, offrendo nuove prospettive di sollievo e miglioramento della qualità di vita per i giovani pazienti.

L’IRCCS San Raffaele di Roma è protagonista di una svolta storica nella cura dell’emicrania pediatrica. Lo studio internazionale SPACE su fremanezumab (Fremanezumab in Children and Adolescents with Episodic Migraine), pubblicato sul New England Journal of Medicine, dimostra per la prima volta che prevenire l’emicrania in bambini e adolescenti in modo efficace e sicuro è possibile. “Il San Raffaele” sottolinea il professor Piero Barbanti, coautore della pubblicazione, direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’IRCCS San Raffaele di Roma e ordinario di Neurologia all’Università San Raffaele, “è stato il primo centro reclutatore a livello mondiale confermando così il ruolo di primo piano della ricerca clinica italiana nello scenario internazionale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

