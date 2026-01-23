Emicrania pediatrica svolta storica guidata dall' Ircss San Raffaele di Roma | un anticorpo monoclonale dimezza gli attacchi

L'IRCCS San Raffaele di Roma ha compiuto un passo importante nella gestione dell'emicrania pediatrica, introducendo un trattamento innovativo basato su un anticorpo monoclonale. Questa terapia ha dimostrato di ridurre significativamente la frequenza degli attacchi, rappresentando una svolta nel percorso terapeutico dei giovani pazienti. Un progresso che apre nuove prospettive per migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da questa condizione.

L'IRCCS San Raffaele di Roma è protagonista di una svolta storica nella cura dell'emicrania pediatrica. Lo studio internazionale SPACE su fremanezumab (Fremanezumab in Children and Adolescents with Episodic Migraine), pubblicato sul New England Journal of Medicine, dimostra per la prima volta che prevenire l'emicrania in bambini e adolescenti in modo efficace e sicuro è possibile. “Il San Raffaele” sottolinea il professor Piero Barbanti, coautore della pubblicazione, direttore dell'Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell'IRCCS San Raffaele di Roma e ordinario di Neurologia all'Università San Raffaele, “è stato il primo centro reclutatore a livello mondiale confermando così il ruolo di primo piano della ricerca clinica italiana nello scenario internazionale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Svolta per l’emicrania pediatrica: l’anticorpo monoclonale che dimezza gli attacchiUna recente ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine ha evidenziato come il fremanezumab, un anticorpo monoclonale, possa contribuire a ridurre significativamente gli attacchi di emicrania nei bambini e negli adolescenti.

Medicina: emicrania pediatrica, un anticorpo monoclonale dimezza gli attacchiL’Irccs San Raffaele di Roma ha raggiunto un importante traguardo nella gestione dell’emicrania pediatrica con l’uso di un anticorpo monoclonale, che ha dimostrato di ridurre significativamente la frequenza degli attacchi.

