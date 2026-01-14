Corpi estranei | Arezzo Casa pubblica un volume sulle case popolari più insolite

Arezzo Casa presenta un nuovo volume dedicato alle case popolari più insolite del territorio aretino. Attraverso fotografie e testi, il libro esplora le caratteristiche e le peculiarità di alcuni interventi di edilizia residenziale pubblica, offrendo uno sguardo dettagliato su esempi di architettura e progettazione innovativa. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio abitativo pubblico della zona, evidenziandone le peculiarità e le sfide affrontate.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Un volume per raccontare, tra parole e immagini, i più particolari casi di edilizia residenziale pubblica nel territorio aretino. L’opera, dal titolo “Corpi estranei”, è stata realizzata da Arezzo Casa e propone un inedito viaggio nel patrimonio immobiliare diffuso tra la città e le vallate che era stato originariamente progettato per scopi religiosi, scolastici o militari ma che, nel corso degli anni, è stato convertito in case popolari. La presentazione sarà alle 18.00 di lunedì 26 gennaio al teatro Vasariano in piazza del Praticino, in una serata aperta alla libera partecipazione dei cittadini che offrirà anche un’occasione di dibattito e riflessione sulla necessità di procedere verso modelli di edilizia residenziale pubblica maggiormente integrati nel tessuto urbano, sostenibili e attenti ai bisogni sociali delle comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

