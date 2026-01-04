Caso Signorini i legali all’attacco dei colossi del web | ‘Bloccate Falsissimo e rimuovete i contenuti di Corona’

Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato richieste ufficiali a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo di bloccare e rimuovere i contenuti diffusi da Fabrizio Corona, in particolare quelli relativi al format “Falsissimo”. La controffensiva mira a contrastare contenuti illeciti e diffamatori, sottolineando l’importanza di tutelare l’immagine e i diritti del conduttore. La vicenda evidenzia le tensioni tra figure pubbliche e piattaforme digitali nel rispetto

La controffensiva degli avvocati di Alfonso Signorini: “Contenuti illeciti e diffamatori”. I legali di Alfonso Signorini hanno formalmente intimato a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google di bloccare e rimuovere i contenuti diffusi da Fabrizio Corona, in particolare quelli legati al format online “Falsissimo”. Secondo la difesa del conduttore televisivo, la diffusione di chat private e immagini personali di provenienza illecita starebbe contribuendo a ledere gravemente onorabilità e reputazione del loro assistito. Un’azione che arriva mentre Signorini è indagato a seguito della denuncia del modello Antonio Medugno, e che mira a fermare quella che i legali definiscono una vera e propria esposizione mediatica denigratoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Signorini, i legali all’attacco dei colossi del web: ‘Bloccate Falsissimo e rimuovete i contenuti di Corona’ Leggi anche: Signorini, i legali scrivono ai colossi del web: “Rimuovete il materiale diffuso con Falsissimo” Leggi anche: Gli avvocati di Alfonso Signorini contro i colossi del web: «Bloccate “Falsissimo” e cancellate le foto diffuse da Corona. Immagine deturpata» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caso Signorini, lettera degli avvocati ai colossi del web: “Cancellate foto e video illeciti”/ Dure accuse - Il Caso Signorini tocca anche i grandi del web: gli avvocati del conduttore hanno inviato una lettera per la rimozione dei foto e video personali ... ilsussidiario.net

Caso Signorini, gli avvocati attaccano i social: "Fermate Corona, avete permesso gravi crimini". Medugno risponde a tono - Dalla diffusione illecita di immagini alle polemiche legali, come secondo gli avvocati i social media metterebbero a rischio l'onorabilità del conduttore. libero.it

Caso Signorini, intervengono i suoi avvocati: “Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento” - Scopri la battaglia legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, che coinvolge i social network e la privacy. mondotv24.it

CASO SIGNORINI LA STORIA CONTINUA...FABRIZIO CORONA A FALSISSIMO

Caso Signorini, interviene il Codacons: "Alla luce della gravità e della risonanza delle segnalazioni emerse, non è sufficiente fermare il conduttore. Occorre sospendere cautelativamente l'intera messa in onda della nuova edizione del 'Grande Fratello'" - facebook.com facebook

Signorini su Chi evita il caso Medugno: "Il principio resta lo stesso di sempre: donare senza pretendere" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.