Una “operazione verità” per ristabilire la corretta lettura dei numeri della sanità e invitare a smetterla di mistificarli in chiave strumentale. A farla è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, con una intervento a propria firma sul Sole 24 ore, dove sottolinea che se è «indubbio» che il comparto necessiti di un elevato impegno, sia in termini di spesa sia in termini di gestione, lo è altrettanto che «il confronto pubblico deve fondarsi su analisi rigorose dei dati e su proposte concrete e sostenibili», evitando allarmi e slogan che non servono a nessuno e «rischiano di alimentare un dibattito più orientato al consenso immediato che alla sostanza delle politiche sanitarie». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’operazione verità di Schillaci in risposta agli “analisti militanti”: ecco i veri numeri degli investimenti nella sanità