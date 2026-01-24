È un Como formato Europa Torino annichilito 6-0

Il Como, in una prestazione convincente, supera il Torino con un netto 6-0. La squadra dimostra solidità e efficacia in attacco, con doppietta di Douvikas e gol di Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. La vittoria rafforza le ambizioni di alta classifica e conferma la crescita del team in campionato.

Show dei lariani: doppietta Douvikas, in gol anche Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret COMO - Un Como formato Europa domina anche il Torino e consolida la propria candidatura per un piazzamento tra le prime della classe. I ragazzi di Cesc Fabregas spazzano via i granata con un pesantissimo 6-0: a segno Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. I padroni di casa si rendono protagonisti di un devastante avvio di partita, sfiorando il gol per due volte nell'arco di 5', prima con un mancino di Nico Paz e poi con un colpo di testa di Rodriguez. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i granata, che i lariani passano in vantaggio all'8' con Tasos Douvikas: il greco, imbeccato da Da Cunha, si presenta a tu per tu con Paleari e sigla la sua settima rete in campionato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

