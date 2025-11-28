Bologna travolgente in Europa League | Salisburgo annichilito al Dall’Ara

Il Bologna continua a correre forte anche in Europa. Al DallAra, i rossoblù di Vincenzo Italiano travolgono il Salisburgo con un 4-1 che certifica la crescita di una squadra ormai pienamente consapevole del proprio valore. La formazione austriaca, nonostante l’esperienza accumulata nelle competizioni continentali, si arrende di fronte a un avversario intenso, organizzato e capace di gestire il ritmo con autorità. Il successo porta i rossoblù a otto punti dopo quattro giornate, con una sola sconfitta – quella al debutto contro l’Aston Villa – e una candidatura sempre più solida alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

