E' un Como formato Europa Torino annichilito 6-0

Il Como, rafforzato dalla sua forma europea, ha ottenuto una vittoria convincente contro il Torino, con il punteggio di 6-0. La squadra si conferma in buona forma e si avvicina alle posizioni di vertice della classifica. Un risultato che testimonia la crescita e la determinazione del club in questa stagione.

COMO (ITALPRESS) – Un Como formato Europa domina anche il Torino e consolida la propria candidatura per un piazzamento tra le prime della classe. I ragazzi di Cesc Fabregas spazzano via i granata con un pesantissimo 6-0: a segno Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. I padroni di casa si rendono protagonisti di un devastante avvio di partita, sfiorando il gol per due volte nell'arco di 5?, prima con un mancino di Nico Paz e poi con un colpo di testa di Rodriguez. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i granata, che i lariani passano in vantaggio all'8? con Tasos Douvikas: il greco, imbeccato da Da Cunha, si presenta a tu per tu con Paleari e sigla la sua settima rete in campionato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

