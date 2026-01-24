Dugenta nasce il nuovo gruppo di opposizione Ciervo–Di Caprio

A Dugenta si è costituito ufficialmente il nuovo gruppo di opposizione Ciervo–Di Caprio in Consiglio comunale. Antonio Ciervo è stato nominato capogruppo e il gruppo ha già intrapreso attività come l’approvazione di delibere, proposte per la legalità e interventi sul territorio. Questa nuova formazione politica mira a contribuire al dibattito locale con un ruolo di controllo e proposta.

Prende ufficialmente forma l'asse Ciervo–Di Caprio: i due consiglieri hanno costituito il nuovo gruppo di opposizione in Consiglio comunale, con Antonio Ciervo nominato capogruppo. La prima attività consiliare del gruppo si è svolta il 16 gennaio, quando il Consiglio ha discusso e approvato l'annullamento della delibera consiliare del 30 dicembre, che aveva modificato la composizione della Commissione elettorale a discapito di Di Caprio. I due consiglieri erano assenti per motivi di salute. Il gruppo di opposizione accoglie con soddisfazione l'approvazione da parte del Consiglio dell'inserimento tra le opere in programmazione della realizzazione di un sovrappasso ferroviario in località Orcoli, proposta presentata nel dicembre 2024 dagli stessi consiglieri insieme all'ex capogruppo Alfonso Di Cerbo.

