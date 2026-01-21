Dugenta l’opposizione | Scala della Legalità sì all’iniziativa | ma attenzione ai nomi e al messaggio che vogliamo trasmettere

Tempo di lettura: 2 minuti L’ex vicesindaco di Dugenta, oggi consigliere comunale di opposizione, Luigi Palermo interviene sull’iniziativa “La Scala della Legalità” proposta dal consigliere Amore e discussa in occasione dell’ultimo Consiglio comunale. “Ho votato favorevolmente l’iniziativa La Scala della Legalità – esordisce Palermo – condividendone lo spirito e le finalità. Tuttavia, ritengo doveroso porre l’attenzione sui criteri adottati nella scelta dei nomi, perché da essi dipende il messaggio che vogliamo consegnare alla comunità. Nell’elenco proposto mancano rappresentanti della società civile: imprenditori, commercianti, cittadini comuni che hanno pagato con la vita il loro rifiuto di piegarsi alla criminalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dugenta, l’opposizione: “Scala della Legalità, sì all’iniziativa: ma attenzione ai nomi e al messaggio che vogliamo trasmettere” Leggi anche: Dugenta, Museo dell’Ambiente “Cultura della legalità: venerdì l’inaugurazione Leggi anche: A Dugenta apre il museo dell’ambiente e cultura della legalità

