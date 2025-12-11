allarme violenza in centro pugni calci e bottigliate due aggressioni in pochi minuti

Due aggressioni nel centro cittadino in pochi minuti: un ventiduenne è stato pestato senza motivo in via Indipendenza, mentre un ventottenne è stato colpito a pugni in piazza VIII Agosto nel tentativo di rapina. Gli episodi suscitano preoccupazione per la crescente escalation di violenza nella zona.

Un ventiduenne pestato senza motivo in via Indipendenza. E un ventottenne preso a pugni per tentare di rubargli il cellulare in piazza VIII Agosto. Due aggressioni avvenute a pochi minuti l'una dall'altra, a una manciata di metri di distanza. E non è escluso che gli autori possano essere gli stessi in entrambi gli episodi, che tornano ad accendere l'attenzione sul problema della microcriminalità in centro. La prima aggressione è avvenuta intorno alle 19,15, quando tre giovani, descritti come nordafricani, hanno puntato un ventitreenne e, apparentemente senza un motivo, lo hanno prima colpito con una bottiglia in testa e poi con pugni e calci, prima di dileguarsi in direzione della Montagnola.