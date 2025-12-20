Intercettato e sequestrato un drone che portava cellulari nel carcere di via Burla
Nella giornata di venerdì 19 dicembre è stato sequestrato un drone cargo, con all'interno apparecchiature cellulari, all'interno del carcere di via Burla a Parma. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Spp. "Ci è giunta notizia che nella giornata di ieri è stato intercettato e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
