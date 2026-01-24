drone carico di hashish e cellulari intercettato nel carcere di poggioreale

Un drone carico di hashish e cellulari è stato intercettato nel carcere di Poggioreale, evidenziando ancora una volta le difficoltà nella gestione della sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie. La polizia penitenziaria ha individuato e sequestrato il velivolo, mentre il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria rinnova l’appello per un incremento delle misure di sorveglianza e controllo.

L'operazione è stata condotta dal personale del reparto Salvia di Poggioreale, sotto il coordinamento della direttrice Giulia Russo, evitando che il carico finisse nella disponibilità dei detenuti.

Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-PoggiorealeUn drone è stato intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale, trasportando hashish, telefoni cellulari e altri materiali illeciti.

Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di PoggiorealeUn drone con a bordo hashish, telefoni cellulari e altro materiale illecito, atterrato nei passeggi del carcere partenopeo G. Salvia di Poggioreale (coordinato dalla direttrice Giulia Russo) è stato i ... rainews.it

Droni per consegnare la droga e smartphone ai detenuti, emergenza a PoggiorealeIl mezzo stava introducendo nel penitenziario hashish, telefoni cellulari e altro materiale illecito. È stato intercettato e bloccato dalla polizia penitenziaria ... napolitoday.it

