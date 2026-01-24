Dragon Ball | dopo 40 anni ecco qual è il personaggio preferito dei fan

In occasione del 40° anniversario di Dragon Ball, il celebre manga di Akira Toriyama, si apre un nuovo capitolo di celebrazione. Dopo quattro decenni, è stato ufficialmente identificato il personaggio preferito dai fan, testimonianza della lunga e duratura affezione verso questa storica serie. Questa scelta riflette l’importanza di Dragon Ball nel panorama dell’animazione e dei fumetti, confermando il suo ruolo di icona culturale.

Dragon Ball ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per il 40° anniversario dal debutto del manga originale del compianto Akira Toriyama su Weekly Shonen Jump, e per l'occasione ha confermato chi è, dopo quattro decenni, il personaggio preferito dai fan. Il 2026 si apre in grande stile per il franchise, che si prepara a un evento importante con nuove anticipazioni sul futuro della saga, ma anche con uno sguardo celebrativo sul lungo percorso compiuto nel tempo. Tra le iniziative che accompagnano questo evento speciale c'è un sondaggio di popolarità globale, intitolato "Dragon Ball: The One", che ha messo uno contro l'altro tutti i personaggi della serie per decretare il più amato in assoluto.

