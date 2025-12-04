Dragon ball il sogno dei fan diventa realtà

Il ritorno di Dragon Ball: un nuovo film in arrivo. Le recenti dichiarazioni provenienti da figure di spicco all’interno dell’universo di Dragon Ball aprono scenari che sembravano ormai irraggiungibili. Dopo mesi di rumors, indiscrezioni e segnali di ripresa, il franchise si prepara a un nuovo capitolo cinematografico, trovando conferma in una voce autorevole che alimenta le aspettative dei fan. La conferma di Kazuhiko Torishima. Una dichiarazione che scuote il fandom. La notizia più importante arriva da Kazuhiko Torishima, figura storica e insostituibile nell’evoluzione del franchise, che ha riferito in un’intervista di poter aspettarsi un altro film di Dragon Ball. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dragon ball il sogno dei fan diventa realtà

