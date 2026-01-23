Dopo l’eliminazione in MasterChef Italia 15, Franco ha condiviso la sua esperienza, raccontando di aver lasciato il lavoro precedente per riprendere a dedicarsi alla cucina. In questa intervista, l’ha descritto come un percorso di rinascita e impegno, tra sfide tecniche e rivalità crescenti. Un momento di svolta che evidenzia la determinazione di chi sceglie di seguire la propria passione, anche quando richiede nuovi inizi.

Una serata di svolta, tra rivalità ormai dichiarate e prove sempre più tecniche, quella andata in onda ieri a MasterChef Italia 15. Il cooking show va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, e questa settima puntata ha spinto la Masterclass fuori dallo studio con una prova in esterna allo Juventus Stadium, prima di tornare ai fornelli per una Mystery Box “in verde” con Chiara Pavan, un Invention Test dedicato al pane con Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci, e infine un Pressure Test sulle erbe aromatiche. A lasciare la gara è stato Franco, eliminato al termine di una prova in cui precisione e intensità aromatica non ammettevano esitazioni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

MasterChef 15, intervista a Franco dopo l'eliminazione: "Mi sono licenziato e ho iniziato da zero in cucina"

