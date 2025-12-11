Consiglio regionale Pelliccia capogruppo Forza Italia | Opposizione seria e sui temi

11 dic 2025

Massimo Pelliccia, nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, annuncia un’opposizione improntata alla serietà e alla focalizzazione sui temi concreti. Con un approccio responsabile e costruttivo, il rappresentante del partito si impegna a contribuire al confronto politico regionale, sottolineando l’importanza di un’azione basata su contenuti e responsabilità.

“La nostra sarà un’opposizione seria e sui temi”: così il neo capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, Massimo Pelliccia. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

