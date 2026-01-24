Donatella Cinelli Colombini conferma la sua leadership come presidente delle Donne del Vino della Toscana per i prossimi tre anni. Questa nomina sottolinea l’impegno dell’associazione nel promuovere il ruolo femminile nel settore vinicolo regionale, sostenendo la crescita e la valorizzazione delle professionalità femminili. La sua guida continuerà a favorire iniziative di qualità e innovazione nel panorama vinicolo toscano.

Donatella Cinelli Colombini resta alla guida delle Donne del Vino della Toscana per il prossimo triennio. Nei giorni scorsi a Firenze, l’assemblea ha eletto il nuovo board della delegazione che riunisce sul territorio regionale circa 130 socie: si tratta della delegazione più grande e attiva in Italia, che ha visto raddoppiare i suoi numeri dal 2023 ad oggi. "Lo scorso anno abbiamo fatto due corsi straordinari: sul credito alla Banca d’Italia di Firenze e sull’intelligenza artificiale con la guida di Darya Majidi una delle 4 voci italiane tra le 200 scelte da Linkedin a livello mondiale. Abbiamo messo le basi per la definizione di un nuovo vino bianco della Toscana Interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donne del Vino della Toscana. Cinelli Colombini resta alla guida

La Pergola ha un nuovo direttore generale, Walter Zambaldi alla guida del Teatro della ToscanaLa Fondazione Teatro della Toscana ha annunciato la nomina di Walter Zambaldi come nuovo direttore generale.

Vittoria Doretti resta alla guida del Codice RosaLa Regione Toscana ha confermato Vittoria Doretti come responsabile del percorso Codice Rosa, rafforzando il suo impegno nella tutela delle persone più vulnerabili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Donatella Cinelli Colombini rieletta delegata delle Donne del Vino della Toscana; Donatella Cinelli Colombini rieletta delegata toscana delle Donne del vino; Donne del Vino della Toscana. Cinelli Colombini resta alla guida; Marina Mortara Marsaglia eletta nuova delegata delle Donne del Vino Piemonte.

Donne del Vino della Toscana. Cinelli Colombini resta alla guidaCinelli Colombini avrà al suo fianco un consiglio di delegazione composto dalle vice delegate Laura Bucci, Laura Carrera, Paola Rastelli e Angela Zinnai oltre alle due toscane del board nazionale: la ... lanazione.it

Donatella Cinelli Colombini confermata Delegata Toscana delle Donne del VinoFIRENZE. L’assemblea riunita a Firenze il 22 gennaio ha eletto il nuovo board delle Donne del Vino toscane per il prossimo triennio confermando alla guida Al suo fianco un Consiglio di delegazione com ... ilcittadinoonline.it

Eletto a Firenze il nuovo board per il triennio 2026–2028 di Donne del Vino toscane, con alla guida Donatella Cinelli Colombini - facebook.com facebook

Donne del vino, rieletta Donatella Cinelli Colombini come delegata per la Toscana agricultura.it/2026/01/23/don… via @AgriculturaIT x.com