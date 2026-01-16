Vittoria Doretti resta alla guida del Codice Rosa
La Regione Toscana ha confermato Vittoria Doretti come responsabile del percorso Codice Rosa, rafforzando il suo impegno nella tutela delle persone più vulnerabili. La conferma testimonia l'importanza di un servizio dedicato alla sicurezza e al supporto delle vittime, garantendo continuità e attenzione nel percorso di tutela. La decisione sottolinea la volontà di mantenere un approccio stabile e attento alle esigenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità.
GROSSETO La Regione Toscana ha ribadito il suo impegno nella tutela delle persone più vulnerabili, riconfermando Vittoria Doretti (foto) come responsabile regionale del percorso Codice Rosa. Questa scelta, definita dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, e dall’assessora regionale, Monia Monni, come "una scelta di continuità, competenza e responsabilità", rafforza uno dei modelli più avanzati a livello nazionale nel contrasto alla violenza. Nato come progetto pilota nel 2010 nell’Asl di Grosseto (e ideato proprio da Doretti), il Codice Rosa è stato diffuso in tutte le aziende sanitarie della regione dal 2014, trasformando il Pronto Soccorso in un luogo di accoglienza, ascolto e tutela per tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini, anziani e persone oggetto di crimini d’odio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
