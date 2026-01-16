Vittoria Doretti resta alla guida del Codice Rosa

La Regione Toscana ha confermato Vittoria Doretti come responsabile del percorso Codice Rosa, rafforzando il suo impegno nella tutela delle persone più vulnerabili. La conferma testimonia l'importanza di un servizio dedicato alla sicurezza e al supporto delle vittime, garantendo continuità e attenzione nel percorso di tutela. La decisione sottolinea la volontà di mantenere un approccio stabile e attento alle esigenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

