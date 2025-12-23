La Pergola ha un nuovo direttore generale Walter Zambaldi alla guida del Teatro della Toscana

La Fondazione Teatro della Toscana ha annunciato la nomina di Walter Zambaldi come nuovo direttore generale. La scelta, avvenuta all’unanimità dal Consiglio di amministrazione, rappresenta un passo importante per il futuro dell’istituzione. Zambaldi prende ufficialmente il comando del Teatro della Toscana, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita e sviluppo del teatro nel rispetto della tradizione e dell’identità culturale della regione.

La Fondazione Teatro della Toscana ha un nuovo direttore generale. Il Consiglio di amministrazione ha nominato Walter Zambaldi, scegliendolo all'unanimità al termine della riunione che si è svolta nei giorni scorsi. Zambaldi succede a Carlo Calabretta, che aveva ricoperto l'incarico ad interim.

Walter Zambaldi è il nuovo direttore generale del Teatro della Toscana - Zambaldi, direttore del teatro Stabile di Bolzano dal 2015, è anche vicepresidente della Fondazione Platea che raccoglie 24 teatri nazionali ... intoscana.it

Direttore generale della Pergola. Walter Zambaldi in pole position. Oggi il voto decisivo del Cda - A tre mesi dall’udienza del Tar fissata al 26 marzo e dopo la doccia gelata del declassamento da teatro di interesse nazionale il Cda della Fondazione Teatro della Toscana – l’ente che riunisce lo sto ... msn.com

Dopo il successo della scorsa stagione teatrale, torna anche nel nuovo anno "La più bella Stagione!", il format ideato dall'Amministrazione comunale di 'Pergola nel Cuore', nella cornice del meraviglioso teatro 'Angel Dal Foco'.

