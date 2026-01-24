dongo ubriaco esce di strada e distrugge cinque auto in sosta

A Dongo, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2026, un uomo ha perso il controllo della vettura all’uscita della galleria sulla statale Regina. L’incidente ha coinvolto cinque auto parcheggiate lungo la strada, danneggiate in modo significativo. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità. Nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte, ma i danni materiali sono ingenti.

Dongo, 24 gennaio 2026 – Una carambola netta, mentre guidava in piena notte all'uscita della galleria di Dongo sulla statale Regina, durante la quale ha colpito in pieno cinque auto parcheggiate a lato della strada. Quando i carabinieri sono arrivati per svolgere i rilievi, hanno trovato l'unico conducente visibilmente ubriaco, in piedi in mezzo alla devastazione che aveva appena causato. L'uomo, 28 anni residente a Dongo, era alla guida della Volkswagen Golf della madre, con cui questa notte alle 2 ha causato l'incidente, colpendo in pieno tutti i veicoli in sosta in un parcheggio davanti a un esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

