Muore in strada | esce dal locale sale in auto e si schianta contro i mezzi in sosta

Una tragedia si è verificata a Campi Bisenzio, Firenze, nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre. Un incidente mortale ha coinvolto un uomo che, uscito da un locale, è salito in auto e si è schiantato contro i mezzi in sosta, provocando la sua morte. La dinamica e le circostanze dell'incidente sono al centro delle indagini.

Campi Bisenzio (Firenze), 12 dicembre 2025 – Tragedia a Campi Bisenzio nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre. Un uomo di 63 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua macchina contro alcuni mezzi in sosta. Diverse persone che stavano transitando nella zona hanno assistito alla scena. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Il personale sanitario intervenuto ha visto subito la gravità della situazione. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo era appena uscito da un esercizio commerciale quando, salito in macchina, avrebbe subito perso il controllo del mezzo.

