Aggredisce la ex per strada 48enne violento arrestato dalla polizia

Cataniatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un catanese di 48 anni per atti persecutori e rapina nei confronti della ex compagna. A intervenire gli agenti del commissariato“Borgo Ognina” che, nel corso delle attività di pattugliamento del territorio, transitando in via Fimia, hanno visto il 48enne aggredire la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

aggredisce la ex per strada 48enne violento arrestato dalla polizia

© Cataniatoday.it - Aggredisce la ex per strada, 48enne violento arrestato dalla polizia

Leggi anche questi approfondimenti

aggredisce ex strada 48enneCatania, aggredisce l’ex in strada: 48enne arrestato per atti persecutori e rapina - La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 48 anni ritenuto responsabile del reato di atti persecutori e rapina nei confronti della ex compagna, ferma restando la presunzione di innocenza dell'in ... Secondo ilsicilia.it

aggredisce ex strada 48enneCatania, aggredisce l’ex in strada dopo aver tentato di sottrarle il cellulare: arrestato 48enne - Un catanese di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e rapina ai danni dell’ex compagna . Si legge su msn.com

Catania, aggredisce l’ex in strada e le strappa il telefono: 48enne arrestato - Un 48enne catanese è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori e rapina ai danni della ex compagna, fermo restando ... Riporta newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Ex Strada 48enne