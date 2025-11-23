Aggredisce la ex per strada 48enne violento arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un catanese di 48 anni per atti persecutori e rapina nei confronti della ex compagna. A intervenire gli agenti del commissariato“Borgo Ognina” che, nel corso delle attività di pattugliamento del territorio, transitando in via Fimia, hanno visto il 48enne aggredire la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Aggredisce la ex per strada, 48enne violento arrestato dalla polizia

