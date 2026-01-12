Nella notte, i carabinieri di Macerata Campania hanno arrestato un uomo di 42 anni per aver violato i provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento alla ex moglie. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario a causa di un episodio di aggressione, nel rispetto delle normative sulla tutela delle persone coinvolte. L’uomo si trova ora nelle mani delle autorità in attesa di ulteriori accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di Macerata Campania (CE) hanno tratto in arresto un 42enne del posto, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. L’uomo era già sottoposto alle citate misure cautelari, con applicazione del braccialetto elettronico, nonché alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Nonostante i provvedimenti restrittivi in atto, lo stesso non avrebbe rispettato le prescrizioni impostegli e, secondo quanto accertato, avrebbe aggredito fisicamente l’ex moglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Viola misura cautelare e aggredisce l'ex moglie: 42enne arrestato

